Почти четыре тысячи человек посетили музей «Г.О.Р.А.» в «Ночь музеев»
Почти четыре тысячи человек посетили филиал Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») во время акции «Ночь музеев» 21 мая. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
— Москвичи и гости столицы смогли побывать на бесплатных экскурсиях «Оружие Победы». Вместе с гидом посетители прошли по восьми тематическим локациям и познакомились с техникой и вооружением стран — участниц Второй мировой войны, — говорится в сообщении.
Отмечается, что музей под открытым небом на Поклонной горе впервые участвовал в этой акции. Организаторы подготовили большую праздничную программу и продлили время работы на четыре часа — до 22:00.
Кроме того, во время акции на территории музея прошел концерт военно-патриотических песен, а также спектакль по мотивам рассказов писателя Анатолия Приставкина.
Акция «Ночь в музее» состоялась 21 мая. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что в честь события в Москве прошло более 230 мероприятий. Участников акции ждали концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству.