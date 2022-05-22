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Почти четыре тысячи человек посетили музей «Г.О.Р.А.» в «Ночь музеев»

Евгений Белоусов
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Почти четыре тысячи человек посетили музей «Г.О.Р.А.» в «Ночь музеев»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Почти четыре тысячи человек посетили филиал Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») во время акции «Ночь музеев» 21 мая. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

— Москвичи и гости столицы смогли побывать на бесплатных экскурсиях «Оружие Победы». Вместе с гидом посетители прошли по восьми тематическим локациям и познакомились с техникой и вооружением стран — участниц Второй мировой войны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что музей под открытым небом на Поклонной горе впервые участвовал в этой акции. Организаторы подготовили большую праздничную программу и продлили время работы на четыре часа — до 22:00.

Кроме того, во время акции на территории музея прошел концерт военно-патриотических песен, а также спектакль по мотивам рассказов писателя Анатолия Приставкина.

Акция «Ночь в музее» состоялась 21 мая. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что в честь события в Москве прошло более 230 мероприятий. Участников акции ждали концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству.

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