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«Пять секунд, и все сгорит»: рейсовый автобус загорелся в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
«Пять секунд, и все сгорит»: рейсовый автобус загорелся в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, Одинцово Карта всех событий

Рейсовый автобус загорелся около автостанции «Одинцово» в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash в воскресенье, 22 мая.

— Посмотри, как горит железо. Пять секунд, и все сгорит, — произносит на видео один из очевидцев за кадром.

Видео: Telegram / Mash

Сам инцидент попал на видео. Очевидцы пожара засняли объятый пламенем автобус. По данным канала, при пожаре никто не пострадал. Пассажиры загоревшегося автобуса сумели выбраться из салона самостоятельно. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, передает Mash.

7 апреля возгорание автобуса произошло на Ярославском шоссе. Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, инцидент произошел около дома № 146, корпус 1.

На момент происшествия причины возникновения возгорания не были установлены. О пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, все пассажиры автобуса покинули салон. Пожар был ликвидирован через несколько минут прибывшими пожарными подразделениями.

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