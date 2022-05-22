Сапер из ДНР рассказал о сожженных бойцами «Азова» домах с жителями при отступлении

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот.

— Бойцы нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка «Азов», выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим вооруженным силам, — заявил он.

По словам заместителя командира, жители Мариуполя, возвращающиеся сейчас в родные квартиры, находят там погибших от рук националистов родственников, передает РИА Новости.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

По нему раненые украинские военные доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.