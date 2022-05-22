Началась поставка лифтового оборудования в проблемный ЖК «Царицыно»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Поставка лифтового оборудования стартовала в корпусах № 27, 28/29 второй очереди проблемного ЖК «Царицыно». Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— В ближайшее время подрядная организация приступит к работам по монтажу кронштейнов и направляющих в лифтовых шахтах и оборудования в машинных отделениях на кровле, — говорится в сообщении.

В корпусах будут работать лифтовые кабины отечественного производства, отвечающие всем современным стандартам качества и безопасности. При этом в шахтах корпусов № 30 и 31 уже установлены кронштейны, направляющие, лебедки и другое сопутствующее оборудование.

Работы по оборудованию корпусов лифтами проводит подрядчик ООО ПО «Евролифтмаш», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что до конца года будет заменено более 350 лифтов на юге столицы. Округ стал вторым по количеству замен лифтовых конструкций.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков, всего в городе за 2022 год планируют заменить свыше 2,2 тысячи лифтов. Их меняют в год окончания 25-летнего срока службы.