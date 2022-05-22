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«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

Евгений Белоусов
Спорт
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии по футболу
Фото: Twitter / ManCity

Футбольный клуб «Манчестер Сити» второй раз подряд и восьмой раз в истории стал победителем чемпионата Англии (АПЛ).

«Горожане» одержали домашнюю победу над «Астон Виллой» в матче заключительного, 38-го тура АПЛ со счетом 3:2. Хозяева отличились дублем Илкая Гюндогана, забившего голы на 76-й на 81-й минутах.

Еще один мяч в ворота противника забил Родри на 78-й минуте. Гости ответили мячами Мэтти Кэша на 37-й минуте и Филиппе Коутиньо на 69-й.

Таким образом «Манчестер Сити» набрал 93 очка и занял первое место чемпионата. На втором месте разместился «Ливерпуль» с 92 баллами, обыгравший «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.

5 мая испанский футбольный клуб «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. По итогам матча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» испанцы победили в дополнительном времени со счетом 3:1.

Единственный гол «Манчестер Сити» на 73-й минуте принес Рияд Марез. Так он стал первым игроком в истории клуба, который сумел забить семь и более голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

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