«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

Фото: Twitter / ManCity

5 мая испанский футбольный клуб «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. По итогам матча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» испанцы победили в дополнительном времени со счетом 3:1.

Единственный гол «Манчестер Сити» на 73-й минуте принес Рияд Марез. Так он стал первым игроком в истории клуба, который сумел забить семь и более голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.