«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

Футбольный клуб «Манчестер Сити» второй раз подряд и восьмой раз в истории стал победителем чемпионата Англии (АПЛ).
«Горожане» одержали домашнюю победу над «Астон Виллой» в матче заключительного, 38-го тура АПЛ со счетом 3:2. Хозяева отличились дублем Илкая Гюндогана, забившего голы на 76-й на 81-й минутах.
Еще один мяч в ворота противника забил Родри на 78-й минуте. Гости ответили мячами Мэтти Кэша на 37-й минуте и Филиппе Коутиньо на 69-й.
Таким образом «Манчестер Сити» набрал 93 очка и занял первое место чемпионата. На втором месте разместился «Ливерпуль» с 92 баллами, обыгравший «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.
5 мая испанский футбольный клуб «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. По итогам матча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» испанцы победили в дополнительном времени со счетом 3:1.
Единственный гол «Манчестер Сити» на 73-й минуте принес Рияд Марез. Так он стал первым игроком в истории клуба, который сумел забить семь и более голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.