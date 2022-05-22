Саудовская Аравия планирует создать соглашение с ОПЕК+ с участием России

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Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман.

— По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллиона из них только с начала пандемии коронавируса, — сказал руководитель ведомства.

Из-за сложившейся неопределенности на рынке, утверждает министр, говорить о деталях нового соглашения пока еще рано. Бен Салман особенно подчеркнул, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что ОПЕК не планирует увеличивать добычу нефти с целью сдержать рост стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций западных государств.

По информации журналистов, действия ОПЕК, где одну из главных ролей выполняет Саудовская Аравия, говорят о том, что страны, добывающие нефть, несмотря на давление Вашингтона, не будут вредить собственной экономике путем увеличения нефтедобычи, потому что данный шаг может привести к снижению цен на нефть.