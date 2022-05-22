Жозеп Боррель рассказал об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Киеву

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Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель в воскресенье, 22 мая, заявил, что военные запасы ЕС исчерпаны. Он назвал одной из причин тому поставку военной помощи Украине.

Европейский дипломат счел истощение военных запасов союза из-за военной помощи Киеву «наиболее очевидным примером недостатков обороноспособности» Евросоюза.

Боррель добавил, что среди прочих причин, которые повлияли на сложившуюся ситуацию в обороноспособности ЕС, значатся сокращение оборонного бюджета, которое вызвано политикой жесткой экономии, пишет РИА Новости.

Глава европейской дипломатии также напомнил, что расходы на оборону членов союза стали снижаться с начала кризиса 2008 года, дойдя до минимальной отметки в 2014 году. Только сейчас, по словам Борреля, этот показатель вышел на докризисный уровень.

С 1999 по 2021 годы совокупные расходы Евросоюза на оборону выросли лишь на 20 процентов, тогда как у Соединенных Штатов — на 66 процентов, а у России — на 292 процента.

В минувший понедельник, 16 мая, главы МИД 27 стран Евросоюза утвердили решение о выделении Украине еще 500 миллионов евро на закупки оружия из Европейского фонда мира.