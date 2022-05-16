Евросоюз выделил Украине еще 500 миллионов евро на закупки оружия

Фото: depositphotos

Глава МИД 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили решение о выделении Украине еще 500 миллионов евро на закупки оружия из Европейского фонда мира. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 16 мая, на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

— Мы решили выделить дополнительно 500 миллионов евро для поставок вооружений. Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает двух миллиардов евро, — заявил он.

Также Боррель уточнил, что он бы «не называл предоставляемые Украине вооружения тяжелыми».

— Речь идет об обычных видах оружия — о танках, артиллерии и других, — отметил он.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что военная помощь на средства Европейского фонда мира в отличие от других видов поставок оружия на Украину «носит безвозмездный характер».

Также Боррель сказал, что ЕС никогда не признает присоединения к России ни одного квадратного километра территории Украины. Он обещал, что Евросоюз продолжить оказывать санкционное давление на РФ, передает ТАСС.

Ранее Боррель сообщил, что в ЕС не смогли принять шестой пакет антироссийских санкций. По его словам, сложности связаны с намерением Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти. На данный момент послы заняты обсуждением именно этого вопроса.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о подписании законопроекта о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Цель закона — упростить оказание военной помощи Киеву.