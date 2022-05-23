РИА Новости: Самый дорогой газ в Европе покупают жители скандинавских стран

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Наиболее дорогой газ в европейских странах покупают жители Скандинавии — Дании и Швеции, немногим меньше за него платят в Испании и Нидерландах, говорится в понедельник, 24 мая, в исследовании экспертов РИА Рейтинг.

По информации аналитиков, кубометр голубого топлива в Стокгольме обходится населению в 137 рублей. В Дании, Испании и Нидерландах кубометр газа для местных жителей стоит порядка 80 рублей.

Для оценки стоимости газа для жителей европейских стран эксперты сопоставили цены на голубое топливо в пересчете на российскую валюту. В исследовании уточняется, что доступность энергоносителей для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан, пишет РИА Новости.

В 2021 году европейский рынок голубого топлива испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых государствах привел к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа выросла за год в более чем пять раз, к декабрю побив несколько исторических рекордов.

Санкции против России не помогут ЕС преодолеть кризис на Украине. Если их основная цель состоит в предотвращении конфликтов, то альянсу следует ввести эмбарго против США и Саудовской Аравии. Об этом заявил депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич в воскресенье, 22 мая.