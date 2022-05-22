Депутат Европарламента предложил ввести санкции против США

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Санкции против России не помогут ЕС преодолеть кризис на Украине. Если их основная цель состоит в предотвращении конфликтов, то альянсу следует ввести эмбарго против США и Саудовской Аравии. Об этом заявил депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич в воскресенье, 22 мая.

— Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может, и в мире за последние десятилетия, — сказал парламентарий.

По мнению Колакушича, санкции против России являются простым лицемерием и «невероятной ложью». Он подчеркнул, что первые, кто страдает от этих санкций, — сами европейцы, передает РИА Новости.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Ограничительные меры, уточнил Руденко, мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.