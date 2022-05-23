В ФТС рассказали о «расизме» европейских стран в отношении российских перевозчиков

Фото: mzd.rzd.ru

Учиняемые европейскими странами препоны по отношению к российским грузоперевозчикам напоминают «расизм», заявил в понедельник, 23 мая, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

По его словам, профильное отечественное ведомство обращалось по данному вопросу во Всемирную таможенную организацию (ВТО). Чиновник отметил, что из-за санкций импорт товаров в страну сократился примерно до показателей 2020 года. Причиной тому являются сложности в логистике из-за рестрикций европейских государств и искусственно созданных проблем с платежами, пишет РБК.

Точных цифр Давыдов не привел. Имеется информация, согласно которой импорт в РФ из стран дальнего зарубежья в апреле 2020 года составлял 15 миллиардов долларов, а через год увеличился почти на семь миллиардов в американской валюте.

По информации замглавы ФТС, серьезнее всего из-за антироссийских ограничительных мер просел импорт на северо-западном направлении, поскольку там закрыты порты и отечественным судам запрещают в них заходить.

В рамках пятого пакета европейских рестрикций против РФ ЕС также запретил российским грузоперевозчикам возить товары по автодорогам стран континента. Исключения были сделаны лишь для поставок нефти, газа, продовольствия, удобрений, а также ряда промышленных металлов.

— Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война, — подчеркнул Давыдов.

С 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах