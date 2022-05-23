Диетолог Романова назвала полезный для зрения продукт

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Российский диетолог-нутрициолог Наталья Романова в понедельник, 23 мая, рассказала о том, как граждане могут защитить свое зрение от возрастных изменений.

По информации эксперта, сохранить остроту зрения могут помочь сушеные ягоды годжи. Специалист подчеркнула, что регулярное их употребление в небольшой дозировке препятствует развитию главной причины потери зрения в престарелом возрасте — дегенерации желтого пятна.

— Ученые обнаружили, что у 13 здоровых участников исследования в возрасте от 45 до 65 лет, которые потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зекасантина, — заявила Романова в интервью РИА Новости.

По ее словам, вышеуказанные пигменты блокируют синий цвет и защищают сетчатку от проникновения вредных веществ. Такие укрепляющие микроэлементы в большом количестве содержатся именно в ягодах годжи.

Также диетолог рассказала, в каком виде можно употреблять этот продукт. По словам Романовой, их можно добавлять в каши, супы, смузи и йогурты. Кроме того, ягоды можно использовать в качестве специй или заваривать из них чаи.

Накануне врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова посоветовала офисным в выходные и после работы больше времени проводить на улице и свежем воздухе, выключать смартфоны, чтобы предупредить снижение зрения.