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После освобождения завода «Азовсталь» в Мариуполе от боевиков националистического батальона «Азов» российские силовики зафиксировали свидетельства того, что украинские радикалы уничтожали улики, которые доказывали их участие в преступлениях против жителей Донбасса.

Спустившийся в подземелья предприятия военкор «Известий» рассказал, что территория комбината заминирована, российские саперы проверяют каждый сантиметр дорог и осматривают цеха завода. Чтобы сделать хотя бы периметр «Азовстали» безопасным, потребуется больше двух недель.

По информации журналистов, радикалы не только ставили мины для поражения российских сил, но и уничтожали доказательства издевательств над мирным населением. В момент выхода с территории завода последних боевиков, в подвалах были слышны взрывы. Так «азовцы» избавлялись от устройств, на которых хранились улики.

Накануне стало известно, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри.