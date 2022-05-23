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Сухую прохладную погоду пообещали жителям Москвы и Подмосковья 23 мая

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Общество
Сухую прохладную погоду пообещали жителям Москвы и Подмосковья 23 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В понедельник, 23 мая, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков в Москве и Подмосковье не ожидается. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный.

Воздух в столице прогреется до 16 градусов выше нуля, по Московской области ожидается на один градус теплее. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду без серьезных порывов. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Начало рабочей недели порадует жителей столицы сухой, но прохладной, погодой, днем воздух прогреется до 14-16 градусов, атмосферное давление пониженное, содержание кислорода в пределах нормы, — заметили метеорологи.

Специалисты замечают, что природа уже «полностью перестроилась на лето». Они призвали метеозависимых людей использовать этот факт для улучшения здоровья.

Накануне сообщалось, что метеорологическое лето — переход среднесуточной температуры через 15 градусов тепла и выше, которое в Москве обычно наступает 28 мая, — немного опоздает.

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