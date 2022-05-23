Анастасия Ракова рассказала о расширении функционала электронной медкарты ребенка

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В столице объявили о расширении функционала электронной медицинской карты ребенка. Теперь родителям и врачам доступны в ней сведения о новорожденном. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В ноябре прошлого года мы завершили подключение всех перинатальных центров и родильных домов столицы к ЕМИАС <...> Затем мы автоматизировали процесс патронажа новорожденных: всех патронажных медсестер столичных поликлиник обеспечили цифровыми планшетами, подключенными к ЕМИАС, теперь все протоколы осмотра младенцев на дому заполняются в цифровом формате, и данные сразу попадают в систему. Таким образом мы перевели важные данные в «цифру» однако доступ к ним был только у педиатров и патронажных медсестер в ЕМИАС, — отметила она.

Заммэра добавила, что подобное нововведение дает возможность сделать медицинскую помощь более своевременной и эффективной, а также возможность родителям следить за историей болезни своего ребенка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что результаты анализов, полученные в павильонах «Здоровая Москва», будут доступны в электронной медкарте. Это будет возможно благодаря подключению к единой цифровой платформе московского здравоохранения.