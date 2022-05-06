Результаты анализов в «Здоровой Москве» будут доступны в электронной медкарте

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В этом году в столицу в третий раз возвращается общегородская программа «Здоровая Москва». Все павильоны находятся в едином цифровом контуре и подключены к единой цифровой платформе московского здравоохранения, поэтому результаты анализов можно будет посмотреть сразу в электронной медкарте. Об этом сообщил Андрей Старшинин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

— Важно отметить, что все работает в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения. Все павильоны находятся в едином цифровом контуре и подключены к ЕМИАС, поэтому результаты анализов можно посмотреть сразу в электронной медкарте. Также важно отметить, что пациенты могут заранее в онлайн-формате заполнить анкету перед прохождением обследования, сэкономив тем самым и свое время, и время других посетителей.

При этом можно посещать любой павильон — все павильоны «Здоровая Москва» оборудованы по единому для всех стандарту и в каждом обследования проводят на современном диагностическом оборудовании. Кроме того, в процессе применяются технологии искусственного интеллекта, например при авторасшифровке электрокардиограммы, — отметил Андрей Старшинин.

Прием будут вести квалифицированные врачи поликлиник, и после чек-апа с пациентом будут на связи врачи телемедицинского центра.

— Пациенты, у которых по результатам чек-апов будут выявлены отклонения, берутся на персональный контроль. Удаленные консультации проводятся врачами телемедицинского центра, который был создан в марте 2020 года. Врач телемедицинского центра связывается с пациентом по телефону, объясняет дальнейшие действия, назначает дополнительные обследования или выписывает необходимые направления, — добавила Мариам Пахуризде, руководитель Телемедицинского Центра Департамента здравоохранения Москвы.

Проверить свое здоровье в 46 парках, скверах и зонах отдыха по всему городу москвичи смогут с 11 мая. Павильоны будут работать ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00.