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Выходы пронумеровали на 25 станциях МЦК

Араз Салехов
Город
Выходы пронумеровали на 25 станциях МЦК
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На 25 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеровали выходы, такая инициатива даст возможность пассажирам легко ориентироваться на платформах с несколькими выходами. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— По поручению Мэра Москвы мы продолжаем повышать удобство поездок в городском транспорте. До конца июня на всех станциях МЦК появится обновленная навигация — выходы будут обозначаться цифрами, как в метро. В метрополитене такая система появилась в 2016 году. Пассажирам стало намного проще ориентироваться по карте или назначать встречи у нужного выхода, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что до конца июня выходы пронумеруют на всех станциях МЦК, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) произвели оплату проезда банковскими картами более 6,2 миллиона раз с 2021 года. Количество оплат банковскими картами за год увеличилось в 3,4 раза.

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