Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 23 мая

Александр Афонин
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 23 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На нескольких участках столичных дорог вечером в понедельник, 23 мая, ожидается затрудненное движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет в основном затруднено в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также МКАД.

Помимо этого, на участках 85-м и 90-м километрах МКАД, проспекте Мира в районе дома 198, Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также на Волгоградском проспекте, дом 49, ожидаются ограничения движения из-за строительных работ.

Жителей и гостей столицы призвали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это поможет сэкономить время, передает дептранс.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что с 24 мая перекроют движение на нескольких улицах в Москве. Ограничения связаны с проведением строительных работ и мероприятий, посвященных Дню славянской письменности.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте