Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Виджетами сервиса «Мои платежи» воспользовались более 350 тысяч раз

Александр Афонин
Город
Виджетами сервиса «Мои платежи» воспользовались более 350 тысяч раз
Фото: Depositphotos

Жители столицы воспользовались виджетами сервиса «Мои платежи» более 350 тысяч раз с момента их старта в декабре 2021 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря виджетам сложности с поиском неоплаченных счетов остались в прошлом. Виджеты не только упрощают сам процесс поиска счетов, но и облегчают взаимодействие пользователей с городским сервисом оплаты, — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

Самым популярным виджетом стал «Счет по УИН». Сервис помогает в случаях, когда счет не отобразился в личном кабинете автоматически, а квитанция в бумажном виде есть. Виджет находит электронную платежку по уникальному идентификатору начисления.

Схожим принципом работы обладает виджет «Свидетельство ТС». В этом окне предложат ввести данные транспортного средства, чтобы найти неоплаченные штрафы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сервисом подбора мер поддержки воспользовались 35 тысяч предпринимателей. По его словам, он позволяет бизнесменам быстро и легко разобраться в необходимой помощи для предприятия.

Москва «Мои платежи» сервис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте