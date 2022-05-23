Виджетами сервиса «Мои платежи» воспользовались более 350 тысяч раз

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Жители столицы воспользовались виджетами сервиса «Мои платежи» более 350 тысяч раз с момента их старта в декабре 2021 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря виджетам сложности с поиском неоплаченных счетов остались в прошлом. Виджеты не только упрощают сам процесс поиска счетов, но и облегчают взаимодействие пользователей с городским сервисом оплаты, — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

Самым популярным виджетом стал «Счет по УИН». Сервис помогает в случаях, когда счет не отобразился в личном кабинете автоматически, а квитанция в бумажном виде есть. Виджет находит электронную платежку по уникальному идентификатору начисления.

Схожим принципом работы обладает виджет «Свидетельство ТС». В этом окне предложат ввести данные транспортного средства, чтобы найти неоплаченные штрафы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сервисом подбора мер поддержки воспользовались 35 тысяч предпринимателей. По его словам, он позволяет бизнесменам быстро и легко разобраться в необходимой помощи для предприятия.