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Жителям Москвы рассказали о работе школьных служб примирения

Араз Салехов
Город
Жителям Москвы рассказали о работе школьных служб примирения
Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Столичным школьникам, а также их родителям и учителям помогают сохранить комфортную учебную атмосферу школьные службы примирения. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Главная задача служб примирения — сформировать в школах психологически безопасную среду. Для этого применяется восстановительный подход, в основе которого уважительное отношение к участникам конфликта. Он позволяет каждому высказаться и предложить свой выход из ситуации, — рассказала заместитель директора Городского психолого-педагогического центра Нина Середенко.

Так, на данном этапе службы примирения создаются в 400 школах столицы. В будущем планируется открытие таких служб во всех учебных заведениях города. Помимо этого, конфликты школьников помогают разрешать и волонтеры-медиаторы службы примирения Московского государственного образовательного комплекса (МГОК). Более подробную информацию о новом проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали о шести признаках школьного буллинга, которые опасно игнорировать.

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