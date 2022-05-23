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«Это какой-то ад»: Васильева ужаснулась состоянием квартиры бывшей жены Ефремова

Араз Салехов
Общество
«Это какой-то ад»: Васильева ужаснулась состоянием квартиры бывшей жены Ефремова
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российская актриса Татьяна Васильева ужаснулась от увиденного в квартире бывшей жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной. По ее словам, в доме женщины нет даже электричества, а по комнатам разбросаны вещи, горы мусора и старые окурки.

— Это помойка, а не богема. Страшно смотреть. Это какой-то ад, — заявила Васильева в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Жилище настолько запущено, что в нем появились насекомые. Однако экс-супругу именитого актера этот вопрос не волнует. По словам Васильевой, раньше Ефремов помогал ей деньгами и оплачивал клининг. Но после получения срока этим вопросом никто не занимался.

Фото: Телеканал НТВ
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Фото: Телеканал НТВ
Фото: Телеканал НТВ
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Фото: Телеканал НТВ
Фото: Телеканал НТВ
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Фото: Телеканал НТВ
Фото: Телеканал НТВ
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Фото: Телеканал НТВ
Фото: Телеканал НТВ
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Фото: Телеканал НТВ
Фото: Телеканал НТВ
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Фото: Телеканал НТВ

Напомним, что Михаил Ефремов и Ксения Качалина решили развестись еще в начале 2000-х, после расставания актер забрал к себе дочь Анну Марию. Девочка не хотела жить с пьющей матерью, сообщает сайт Starhit.

При этом в марте 2021 года дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обвинила свою мать Ксению Качалину в насилии и алкоголизме. Так, по ее словам, мать не раз могла замахнуться ножом.

В прошлом году российскому актеру Михаилу Ефремову смягчили приговор с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Артиста посадили в тюрьму из-за крупного ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

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