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«Мощное славянское государство»: Ванга предсказала события в России в 2022 году

Александр Афонин
Общество
«Мощное славянское государство»: Ванга предсказала события в России в 2022 году
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Известная предсказательница Ванга ушла из жизни почти 30 лет назад. Однако ее предсказания до сих пор вызывают неоднозначную реакцию. Многие знакомые ясновидящей утверждают, что она передала им свои пророчества.

Сергей Косторной уверяет, что является кумом знаменитой провидицы. По словам мужчины, он несколько лет назад записал слова Ванги о больших переменах в год зеркальной даты. Она выпала на 22.02.2022.

— Из России вырастет мощное славянское государство, в состав которого войдут не просто ряд стран СНГ и других новообразованных территорий, но и, допустим, Болгария. Я ей говорю: «С какого боку? Болгария — член Евросоюза». Это 95 год, заметьте! А она: «Ха! С чего ты взял, что будет Евросоюз?», — цитирует мужчину StarHit.

До этого Ванга дала еще одно предсказание на этот год. По словам предсказательницы, человечество захлестнет новая болезнь, которая придет из Сибири. Из-за глобального потепления вирус выберется на свободу и будет уносить жизни людей. Однако человечество научится жить в этих условиях и сможет дождаться окончания напасти.

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