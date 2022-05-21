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Ванга предсказала нехватку воды, голод и новые болезни в 2022 году

Юлия Курганова
Общество
Ванга предсказала нехватку воды, голод и новые болезни в 2022 году
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Предсказания болгарской провидицы Ванги часто сбываются. Ее друг Сергей Косторной еще до пандемии COVID-19 рассказывал, что люди во всем мире будут страдать от заболевания. На 2022 год у Ванги тоже было пророчество.

Были в нем хорошие новости — третьей мировой войны не случится, страшные природные катаклизмы, душившие мир в 2021 году, отступят. Не будут больше гореть леса в Якутии, канарские вулканы успокоятся и уснут. Но большинство предсказаний все же звучат мрачно.

Человечество захлестнет новая болезнь, которая придет из Сибири, долго спавшая в вечной мерзлоте. Из-за глобального потепления вирус выберется на свободу и будет уносить жизни людей. Но люди научатся жить в этих условиях и смогут дождаться окончания напасти.

Также в некоторых регионах мира начнется серьезная нехватка питьевой воды, а Индия столкнется с голодом — всему виной будет аномальная жара.

Россия не сможет найти общий язык и сблизиться с Западом — но найдет союзника в Китае, передает Пятый канал.

Болгарская предсказательница Ванга еще много лет назад говорила о славном будущем России. «Вечерняя Москва» обнаружила прорицание ясновидящей, опубликованное в 1979 году.

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