«Никто не сможет остановить Россию»: что предсказала Ванга 40 лет назад

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Болгарская предсказательница Ванга еще много лет назад говорила о славном будущем России. «Вечерняя Москва» обнаружила прорицание ясновидящей, опубликованное в 1979 году.

— Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, — приводится цитата Ванги в книге писателя Валентина Сидорова «Людмила и Вангелия».

Речь здесь идет о князе Владимире, при котором произошло Крещение Руси.

В книге приводится еще один отрывок из предсказаний ясновидящей: «Слишком многое принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».

Дар пророчицы Ванги известен всему миру. Ее предсказания вызывают бурные споры уже десятки лет и помогают множеству людей по всей планете.

Ванга родилась в 1911 году в Османской империи на территории современной Северной Македонии. Ее дар впервые проявился в возрасте семи лет. Тогда она могла находить спрятанные предметы. В 12 лет она при загадочных обстоятельствах ослепла и обрела поразительное внутреннее видение.

Ванга предсказывала, что в 2022 году люди перестанут быть похожими сами на себя: они будут заниматься мародерством и грабежом, драться за еду, а вид человеческой крови не только не испугает людей, но и, возможно, обрадует. По словам пророчицы, личная выгода в 2022-м будет стоить выше человеческой жизни. Кроме того, Ванга предрекала в нынешнем году аномальную жару и засуху.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о предсказании Ванги, что человечество столкнется со страшными испытаниями в «кровавый день пяти двоек».