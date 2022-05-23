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Очистные сооружения реконструируют в деревне Яковлево в ТиНАО

Араз Салехов
Город
Очистные сооружения реконструируют в деревне Яковлево в ТиНАО
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Десеновское, деревня Яковлево Карта всех событий

В деревне Яковлево в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) начнется реконструкция очистных сооружений. Об этом в понедельник, 23 мая сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: вблизи деревни Яковлево, поселение Десеновское (НАО), — говорится в сообщении.

На данном этапе на территории объекта расположены очистные сооружения площадью около 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В субботу, 23 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что общестроительная готовность участка Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной составляет 24 процента. Так, в процессе работ планируется построить 486 метров новых конструкций набережной.

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