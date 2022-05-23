Объем производства строительных материалов в Москве увеличился на 60 процентов

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За первые три месяца текущего года объем выпуска строительных и отделочных материалов в столице увеличился почти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем производства строительных материалов в столице в январе — марте 2022 года вырос на 59,1 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кроме того, за первые три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей — это на 57,1 процента превышает результаты аналогичного периода 2021 года и на 65 процентов — 2020 года, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что на сегодняшний день в городе выпуском строительных и отделочных материалов занимаются 205 производителей, 29 из них — средние и крупные предприятия. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь уточнил, что в столице функционирует 34 производителя строительных металлических конструкций и изделий.

— Среди них — предприятие по созданию систем вентиляции для промышленных объектов, изготовитель арматурных каркасов, металлических дверей и другие. За первые три месяца 2022 года они выпустили на 36,1 процента больше продукции, чем за тот же период 2021 года, — добавил он.

Строительные материалы московских предприятий, как уточняется, используют при возведении объектов метро, жилья и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о перспективах промышленной отрасли города.