Курс по эффективным переговорам и продажам запустят в «Технограде»

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открывает запись на бесплатный онлайн-курс «Эффективные переговоры и продажи». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Умение вести переговоры — одна из ключевых компетенций современного специалиста, она регулярно попадает в топ-10 гибких навыков по мнению работодателей, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Первый вебинар в рамках программы состоится 24 мая. Он будет посвящен навыкам делового общения и работы с информационными потоками.

Второй вебинар пройдет 26 мая. Главной его темой станет знакомство с техникой проведения встреч и эффективных переговоров. На третьем вебинаре, который состоится 31 мая, участники курса освоят классические этапы коммуникации продавца с клиентом.

Темой четвертого вебинара станут проектные продажи. Он состоится 2 июня. Слушатели узнают об участниках проекта, на которых необходимо повлиять, разберут их роли и мотивы в процессе принятия решений.

Все занятия стартуют в 19:00. Спикером выступит эксперт в области проектного управления и продаж Дмитрий Романов, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 мая стартует неделя бизнеса для начинающих предпринимателей. ГБУ «Малый бизнес Москвы» в целях помощи будущим бизнесменам подготовило 18 мероприятий.