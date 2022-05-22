МБМ проведет неделю бизнеса для начинающих предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

ГБУ «Малый бизнес Москвы» в целях помощи начинающим предпринимателям подготовило 18 мероприятий в рамках Московской недели предпринимательства. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— МБМ ежегодно готовит специальную программу в рамках Московской недели предпринимательства. В этот раз она представляет собой тематические мероприятия, направленные на изучение основ бизнеса, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Мероприятия стартуют 23 мая и продлятся пять дней. В рамках недели бизнеса пройдут тематические тренинги, вебинары, мастер-классы, семинары и встречи с экспертами, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 мая столичных предпринимателей приглаcили на презентацию акселерационных программ для развития бизнеса. Мероприятие начнется 18 мая на площадке «Старт Хаб».

17 мая заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что малые и средние предприятия могут получить финансирование на особых условиях. По ее словам, льготная ставка будет действовать в течение года и составит от ноля до 18 процентов в зависимости от выбранного банка.