Сергунина: На участие в Московской неделе моды поступило почти 900 заявок из 79 городов России

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Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Почти 900 заявок поступило на участие в первой Московской неделе моды, которая пройдет с 20 по 26 июня. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Оргкомитет Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие, — сказала представитель мэрии.

По словам Сергуниной, экспертный совет отбирает участников, которые представят коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета. Учитывая высокий интерес со стороны профессионального сообщества, принято решение расширить географию события.

Число городских площадок, где пройдут мероприятия первой Московской недели моды, будет увеличено. Сергунина подчеркнула, что центральной локацией станет парк «Зарядье»: часть программ организуют на парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что две трети заявок пришли из Москвы, а остальные — из других регионов России.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти поддержат проведение первой Московской недели моды. Главное событие российской fashion-индустрии пройдет в июне в парке «Зарядье».

Московская неделя моды призвана стать укрепляющим мероприятием для отечественной индустрии моды и легкой промышленности. Благодаря поддержке города у участников мероприятия появится возможность заявить о себе, найти новых партнеров и клиентов.