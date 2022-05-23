Столичные службы начали работы по благоустройству почти трех тысяч объектов

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Столичные службы начали работы почти на трех тысячах городских объектах в рамках программы комплексного благоустройства. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Планы по благоустройству в столице улиц, дворовых территорий, знаковых объектов районного значения и других пространств реализуются в соответствии с утвержденным графиком. В работах задействованы более 43,3 тысячи человек и 16,2 тысячи единиц техники, — отметил он.

Так, в качестве основных объектов выделяются: улицы и переулки центральной части города в районах Арбат и Хамовники, Тверской, Пресненский, Басманный и Красносельский, Волоколамское шоссе, территория стадиона «Авангард», территория у станций Большой Кольцевой линии (БКЛ) и Московских центральных диаметров (МЦД), территория транспортно-пересадочных узлов и дворовые территории, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В субботу, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реабилитации парка «Покровское-Стрешнево». Так, глава города отметил, что за последние годы было восстановлено, реконструировано, создано заново около 800 парков и территорий.