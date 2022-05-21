Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реабилитации парка «Покровское-Стрешнево». Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— В этом году по плану заложено было семь территорий: крупных, больших традиционных природных территорий. Пожалуй, самый крупный экологический проект — это парк «Покровское-Стрешнево». Больше 200 гектаров. Рядом еще Щукинский парк. Их общая территория — около 276 гектаров, — отметил он

По его словам, за последние годы было восстановлено, реконструировано, создано заново около 800 парков и территорий. При этом глава города уточнил, что все работы по благоустройству парка планируется завершить ко Дню города.

Сам объект расположен между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе. Перед началом работы, как уточняется, участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за концепцию «Пять парков в одном». Именно она реализуется сейчас в городе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, глава города в субботу, 21 мая, рассказал, что сегодня исполнилось восемь лет со дня основания проекта «Активный гражданин».

По мнению мэра, данный проект позволяет москвичам высказывать мнение о благоустройстве городских пространств, выбирать названия для новых станций метро и улиц. Также у горожан есть возможность делиться своими предложениями о работе городских поликлиник, библиотек и центров госуслуг.