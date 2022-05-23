Брокер дал советы по восстановлению кредитной истории

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Человек, оказавшийся в черном списке кредитно-финансовых учреждений по самым разнообразным причинам, может исправить ситуацию. Кредитный брокер Александр Широков рассказал, что нужно сделать для этого.

Первое, что нужно сделать, — это погасить все долги и просрочки, а также избавиться от микрозаймов. Стоит заказать свежий кредитный отчет через 10 дней после погашения задолженностей, чтобы проверить все погашения и закрытия. Также стоит закрыть лишние кредитные карты, особенно если человек их не использует.

Затем стоит предпринять шаги по созданию положительной кредитной истории. Оформить небольшой кредит на товар и оплачивать все платежи в срок.

Широков также предупредил, что в настоящее время участились случаи мошенничества, связанные с кредитными историями. Так, многие люди имеют проблемы с погашением кредитов. Они обращаются в банк за новым займом и получают отказ. Тогда они начинают искать в Сети варианты очистки кредитной истории. Мошенники за существенную предоплату предлагают почистить кредитную историю, чтобы одобрить новый кредит.

— Запомните: никто, кроме вашего кредитора, не может передать информацию о закрытии просрочек в БКИ, — отметил Широков в комментарии Nation news.

Программа льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции запускается в России. Об этом в четверг, 19 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.