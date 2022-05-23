Правительство Польши сообщило о разрыве соглашения на поставку российского газа

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Правительство Польши сообщило, что разрывает соглашение на поставку газа из России, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил представитель польского правительства Петр Наимский.

Он напомнил, что соглашение о поставках, которое разрывается решением польских властей, было подписано с РФ в 1993 году.

— 13 мая правительство Матеуша Моравецкого (премьер-министра Польши — прим. «ВМ») приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации, — цитирует Наимского ТАСС.

8 мая испанская газета El Pais сообщила, что Европейская комиссия намерена 18 мая одобрить план на случай вероятного резкого прекращения поставок российского газа.

По данным издания, Брюссель предупредил, что при возникновении чрезвычайной ситуации меры коснутся практически всех партнеров по Европейскому союзу, так как страны, имеющие альтернативные источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с государствами, пострадавшими из-за прекращения поставок из РФ.