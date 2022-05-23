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Уголовное дело возбуждено по факту смерти пяти человек при пожаре в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту смерти пяти человек при пожаре в Подмосковье
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек во время пожара в городском округе Пушкино. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, в рамках расследования этого дела удалось установить причину пожара. Возгорание в доме началось из-за неисправной электропроводки.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли пять человек, двое из которых дети.

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