Уголовное дело возбуждено по факту смерти пяти человек при пожаре в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек во время пожара в городском округе Пушкино. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, в рамках расследования этого дела удалось установить причину пожара. Возгорание в доме началось из-за неисправной электропроводки.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли пять человек, двое из которых дети.