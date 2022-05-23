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Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Подмосковье

Араз Салехов
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Подмосковье
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»
Россия, Московская область, Пушкино, микрорайон Клязьма Карта всех событий

На территории частного жилого дома подмосковного города Пушкино произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Сегодня ночью произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном в микрорайоне Клязьма. Согласно предварительным данным, погибло пять человек, в том числе двое детей четырех и 16-ти лет, — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку. Следком по Московской области, в свою очередь, возбудил уголовное дело. На место происшествия, как уточняется, прибыл прокурор города Пушкино Андрей Чижов, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».

Также стало известно, что на территории Морозовской детской городской клинической больницы 22 мая возник пожар. По данным пресс-службы, возгорание произошло в щитовой больницы. Из-за пожара 45 человек были перемещены в другие отделения.

Помимо этого, на северо-западе столицы загорелось выселенное здание. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

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