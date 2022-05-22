Пожар произошел на территории Морозовской детской больницы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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На территории Морозовской детской городской клинической больницы произошел пожар. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

По данным пресс-службы, возгорание произошло в щитовой больницы. Из-за пожара 45 человек были перемещены в другие отделения.

Площадь возгорания составила два квадратных метра, однако сейчас оно уже ликвидировано. При пожаре никто не пострадал, передает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день рейсовый автобус загорелся около автостанции «Одинцово» в Подмосковье. Сам инцидент попал на видео.

Очевидцы пожара засняли объятый пламенем автобус. По данным канала, при пожаре никто не пострадал. Пассажиры загоревшегося автобуса сумели выбраться из салона самостоятельно.

До этого сообщалось, что пожар произошел в автосервисе, расположенном по адресу Стартовая улица, 18б. Возгорание случилось в покрасочном помещении здания

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. После пламя перекинулась на деревянную опалку кровли, где распространилось на площади примерно 200 квадратных метров.