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Пожар площадью 400 «квадратов» произошел в здании на северо-западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар площадью 400 «квадратов» произошел в здании на северо-западе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, посёлок Новобратцевский, Фабричная улица, 4к1 Карта всех событий

Выселенное здание загорелось на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Возгорание случилось на улице Фабричной, 4, корпус 1.

— Горит кровля выселенного здания по всей площади, — уточнил источник «ВМ».

Позже он сообщил, что площадь пожара составила 400 квадратных метров.

16 мая стройматериалы загорелись на крыше бизнес-центра на юге Москвы. Возгорание произошло по адресу Новоданиловская набережная, дом 10а.

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