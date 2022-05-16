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Стройматериалы загорелись на крыше бизнес-центра на юге Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Стройматериалы загорелись на крыше бизнес-центра на юге Москвы
Фото: МЧС
Россия, Москва, Новоданиловская набережная, 10А Карта всех событий

Строительные материалы загорелись на крыше бизнес-центра на юге столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Новоданиловская набережная, дом 10А. Прохожие увидели, что с крыши разносится густой черный дым.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись строительные материалы на кровле здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, добавил собеседник «ВМ».

12 мая стало известно, что два человека погибли при пожаре в доме на Ташкентской улице.

Позже столичная прокуратура опубликовала кадры с места трагедии.

МЧС стройматериалы кровля здания
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