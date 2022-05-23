Вирусолог оценил вероятность проникновения вируса оспы обезьян в Россию

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов оценил вероятность проникновения вируса оспы обезьян на территорию России.

По его словам, вероятность такого развития событий крайне низка.

— Если вы помните, при лихорадке Эбола (последней эпидемии, когда вирус вышел за пределы африканского континента) ни одного случая не было зарегистрировано в России. А смертность при лихорадке Эбола — 40–60 процентов. То есть заболевание с большей смертностью не проникло в нашу страну, хотя число случаев в мире было достаточно значимым, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Викулов также добавил, что от оспы обезьян существует вакцина, и по этой причине паниковать не стоит — от нее спасает прививка от натуральной оспы.

Также он отметил, что в РФ усилили санитарный контроль, а животные проходят дополнительное обследование — в том числе в зоопарках и цирках.

Накануне в ВОЗ сообщили о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. В настоящее время на рассмотрении специалистов находятся еще более двух десятков случаев предполагаемого заражения недугом, передает Царьград.

До этого в комментарии «Вечерней Москве» иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто уже защищен от обезьяньей оспы.