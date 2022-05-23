Иммунолог Болибок рассказал, кто уже защищен от обезьяньей оспы

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Нарастающая в мире вспышка обезьяньей оспы пока что не означает необходимости в новой вакцинации в России, так как сигналом к ней может послужить вспышка внутри страны. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Владимир Болибок.

— В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены, — объясняет врач.

По словам Болибока, даже те, кто не был привит, пока не должны волноваться. Прибегать к новым вакцинам им также не стоит, пока на это не будет дан соответствующий указ Минздрава.

Симптомы, лечение, способы передачи инфекции, — все, что важно знать об оспе обезьян, читайте в материале «Вечерней Москвы».

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заболевшим ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой. По его словам, в случае обращения зараженного человека врачи смогут выявить и вылечить инфекцию.