Бельгия первой в мире ввела карантин для больных обезьяньей оспой

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Бельгия стала первой в мире страной, которая ввела трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой. Об этом сообщило издание La Libre Belgique в воскресенье, 22 мая.

Жителям, у которых выявят заболевание, придется провести 21 день в изоляции. Аналогичные ограничения распространяются и на тех, кто контактировал с заболевшими.

Решение приняли по итогам заседания бельгийской группы оценки рисков после того, как в стране зафиксировали три случая вируса, передает «Лента.ру».

21 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали ни одного случая заражения обезьяньей оспой. По его словам, в случае обращения зараженного человека врачи смогут выявить и вылечить инфекцию.

До этого ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем. Чаще всего оспой обезьян болеют дети в Африке.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что вспышка оспы обезьян может привести к пандемии, если с вирусом произошла серьезная мутация, которая, в частности, повысила его заразительность.