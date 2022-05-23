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Кардиолог рассказала, как уменьшить холестериновые бляшки

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог рассказала, как уменьшить холестериновые бляшки
Фото: shutterstock

Холестериновые бляшки не могут рассасываться, но существует способ их существенно уменьшить. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.

По ее словам, для начала необходимо провести медицинские исследования. Если у человека обнаружат холестериновые бляшки, то с этой проблемой нужно работать, чтобы не допустить осложнений в виде инфаркта или инсульта. Как отмечают медицинские специалисты, бляшки могут сокращаться в размерах почти на треть.

Для этого нужно следить за рационом питания, есть меньше жирного и жареного. Также необходима ежедневная физическая активность в виде прогулок или утренней зарядки, передает МИР 24.

— И, конечно, принимаете статины — препараты, которые уменьшают холестериновые бляшки, — заключила кардиолог Кореневич.

Витаминный комплекс, содержащийся в моркови, позволяет улучшить общее состояние организма, запустить в нем процессы самоочищения, снизить уровень холестерина, а также наладить работу органов пищеварения. Об этом заявила диетолог Лиза Янг. Также морковь укрепляет кровеносные сосуды при помощи витамина А.

Источник: mir24.tv

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