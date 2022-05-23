Кардиолог рассказала, как уменьшить холестериновые бляшки
Холестериновые бляшки не могут рассасываться, но существует способ их существенно уменьшить. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.
По ее словам, для начала необходимо провести медицинские исследования. Если у человека обнаружат холестериновые бляшки, то с этой проблемой нужно работать, чтобы не допустить осложнений в виде инфаркта или инсульта. Как отмечают медицинские специалисты, бляшки могут сокращаться в размерах почти на треть.
Для этого нужно следить за рационом питания, есть меньше жирного и жареного. Также необходима ежедневная физическая активность в виде прогулок или утренней зарядки, передает МИР 24.
— И, конечно, принимаете статины — препараты, которые уменьшают холестериновые бляшки, — заключила кардиолог Кореневич.
Витаминный комплекс, содержащийся в моркови, позволяет улучшить общее состояние организма, запустить в нем процессы самоочищения, снизить уровень холестерина, а также наладить работу органов пищеварения. Об этом заявила диетолог Лиза Янг. Также морковь укрепляет кровеносные сосуды при помощи витамина А.
Источник: mir24.tv