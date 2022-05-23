Инна Святенко: Столичные проекты для старшего поколения помогают пенсионерам сохранять активность

Фото: Пресс-служба Совфеда

Специальные проекты для пенсионеров помогают им сохранять активность и социальные контакты. Об этом заявила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко в понедельник, 23 мая.

— Вовлеченность в жизнь общества, возможность заниматься любимыми хобби, физкультурой, посещать экскурсии и выставки, спектакли и концерты вместе с друзьями, единомышленниками должна быть частью ежедневной рутины, — сказала она.

Сенатор добавила, что проект «Московское долголетие» помогает многим столичным пенсионерам продолжать активный образ жизни.

По словам Святенко, ожидается, что в этом году число участников проекта вернется к допандемийным показателям. На данный момент в «Московское долголетие» возвращается порядка 2,5 тысячи человек ежемесячно.

Парламентарий отметила, что все занятия в «Московском долголетии» бесплатные, нет ограничений по числу кружков и увлечений, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие». По его словам, теперь москвичи старшего возраста смогут встречаться на свежем воздухе с друзьями и активно проводить время.