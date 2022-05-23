Задержаны подозреваемые в двойном убийстве на востоке Москвы

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Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

Задержаны подозреваемые в двойном убийстве на востоке столицы. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства в ночь с 18 на 19 мая злоумышленники избили 48-летнего мужчину в квартире на улице 15-я Парковая. Затем они несколько раз ударили его ножом. От полученных ранений тот скончался.

Когда в квартиру приехала мать потерпевшего, фигуранты избили и ее, после чего задушили женщину.

Бывшая супруга убитого пыталась с ним связаться и занервничала, когда тот не отвечал на звонки. Тогда она приехала в его квартиру как раз в тот момент, пока злоумышленники все еще находились там.

Она зашла в помещение вместе с соседями и увидела одного из них рядом с телами экс-супруга и свекрови. Ему удалось сбежать, введя в заблуждение очевидцев.

Вскоре первый подозреваемый был задержан — 50-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве и арестовали. На допросе он признался в содеянном и изобличил сообщника, который был замечен на месте происшествия.

Второго мужчину также задержали. В ходе проверки показаний он подробно показал, как они совершали преступление. Ему также предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СК, следствие будет ходатайствовать в Измайловском суде об избрании второму фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 мая сообщалось, что пьяная женщина убила своего сожителя в подмосковном Можайске.