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Губернатор Подмосковья поздравил выпускников с последним звонком

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья поздравил выпускников с последним звонком
Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил девятиклассников и одиннадцатиклассников с последним звонком. Он пожелал им найти такое дело в жизни, которое они будут любить всем сердцем, а также успешно сдать экзамены.

— Я надеюсь, что для каждого из вас школьные годы оставят только самые добрые воспоминания. Здесь вы дружили, думали, решали самые разные, часто сложные задачи, — отметил он.

Он также добавил, что педагоги и родители вложили много сил, внимания и заботы, чтобы выпускники выросли достойными людьми, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воробьев также отметил, что у многих учеников старших классов уже есть представление, кем они хотят стать в будущем.

Праздничные мероприятия в честь последнего школьного звонка пройдут в 1075 подмосковных школах. Безопасность праздника будут обеспечивать сотрудники полиции, передает РИАМО.

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с завоеванием 248 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Он отметил особо отличившихся ребят и пожелал дальнейших успехов в обучении.

Подмосковье Андрей Воробьев последний звонок
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