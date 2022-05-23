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Нарколог объяснил, чем опасно злоупотребление кофе

Анастасия Колоскова
Общество
Нарколог объяснил, чем опасно злоупотребление кофе
Фото: Pexels / Lina Kivaka

Регулярное употребление кофе может провоцировать зависимость. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Он отметил, что некоторые люди при отказе от бодрящего напитка испытывают настоящий абстинентный синдром.

— Почти 60 процентов ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности, непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе, — объяснил нарколог.

По словам Брюна, аналогичные симптомы испытывают люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. Эксперт добавил, что злоупотребление кофе может вызвать проблемы со сном, раздражительность, а также негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе, пишет агентство городских новостей «Москва».

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Артем Никиткин рассказал о том, как употребление кофе сказывается на организме при заболеваниях ЖКТ.

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