Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве нового учебного корпуса на севере Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Правды, 1Ас3 Карта всех событий

В Северном административном округе столицы появится новый учебный корпус в 2023 году. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершена кладка внешних стен первого и второго этажей корпуса «А» здания учебного корпуса на улице Правды. Завершить строительные работы планируется в 2023 году, — отметил он.

Глава столичного департамента добавил, что корпус рассчитан на 400 мест — 200 школьных и 200 дошкольных. Новое здание будет расположено по адресу улица Правды, владение 1а.

На территории объекта появятся кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, восемь учебных кабинетов, игровая продленного дня с возможностью организации спальных мест для первого класса, две игровые продленного дня для 2–4-х классов, а также два кабинета иностранного языка.

Помимо этого, на западе Москвы будет построен новый учебный корпус для школы № 1239. Возведение объекта собираются завершить в 2023 году, здание будет трехэтажным.