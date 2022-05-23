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Чат-бота Александру обучат отвечать на вопросы о поездках на самокатах и велосипедах

Александр Афонин
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Чат-бота Александру обучат отвечать на вопросы о поездках на самокатах и велосипедах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Чат-бота Александру обучат отвечать на вопросы о поездках на самокатах и велосипедах. Это сделают при помощи пользователей онлайн-платформы «Город заданий». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Скоро чат-бот Александра будет знать все о поездках на самокатах и велосипедах — обучим ее с помощью пользователей онлайн-платформы «Город заданий», — говорится в сообщении.

На данный момент чат-бот в режиме онлайн ответит на вопросы о метро, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что решение по обучению бота связано с выросшим количеством пользователей велосипедов и электросамокатов. После завершения программы передвижение по городу станет еще комфортнее, передает дептранс.

Накануне стало известно, что метро столицы начало подготовку к летнему сезону. Сотрудники подземки провели генеральную уборку на всех станциях метрополитена и пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК).

Транспорт Велосипеды электросамокаты
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