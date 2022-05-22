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Метро столицы начало подготовку к летнему сезону

Александр Афонин
Город
Метро столицы начало подготовку к летнему сезону
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Сотрудники столичного метрополитена в преддверии лета провели генеральную уборку на всех станциях подземки и пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Мэр Москвы поставил задачу: внимательно следить за комфортом поездок в городском транспорте. Сейчас мы готовимся к лету: провели генеральную уборку на всех станциях Московского метрополитена и ТПУ Московского центрального кольца, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты промыли около 780 тысяч квадратных метров облицовки в вестибюлях и на станциях. Также было остеклено более 220 тысяч квадратных метров и очищено порядка 250 тысяч квадратных метров прилегающей территории.

Ликсутов добавил, что для обеспечения комфортных температур в летние дни вентиляция в столичном метро скоро будет переведена на летний режим, передает дептранс.

До этого стало известно, что все 158 столичных парковок со шлагбаумами подготовили к летнему сезону. Помимо этого, специалисты обновили и очистили информационные наклейки, модули для техадминистраторов и терминалов оплаты, навесы и стенды с информацией о количестве машино-мест.

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