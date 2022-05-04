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Столичные парковки со шлагбаумами подготовили к летнему сезону

Георгий Соланович
Город
Столичные парковки со шлагбаумами подготовили к летнему сезону
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Все 158 столичных парковок со шлагбаумами подготовили к летнему сезону. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Освежили и подготовили к лету все 158 парковок со шлагбаумом, чтобы вам было еще комфортнее ими пользоваться, — говорится в сообщении дептранса.

В департаменте добавили, что к началу летнего сезона специалисты также обновили информационные наклейки, очистили и помыли 164 модуля для техадминистраторов и терминалов оплаты, 60 навесов для терминалов оплаты отдельно от модуля и 126 стендов с информацией о количестве машино-мест.

В Telegram-канале дептранса заключили, что рабочие два раза в неделю моют паркоматы на парковках Москвы.

В столице до конца мая появятся еще четыре новых парковочных места для грузовых машин. Парковочные места помогут снизить количество нарушений правил дорожного движения и сделают дороги еще безопаснее, упростят доставку грузов в магазины и рестораны.

Парковки для грузовиков отмечены специальными дорожными знаками и информационными щитами. На них действует гибкий тариф, стоимость которого увеличивается с 31-й минуты.

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